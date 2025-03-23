"السبكي" و"لبيب" يكرّمان 32 قيادة بالرعاية الصحية لحصولهم على شهادات دولية

كتب- أحمد جمعة:

كرَّم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، 32 قيادة تنفيذية وكادرًا من العاملين بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس، لحصولهم على شهادات معتمدة من المعهد الدولي لإدارة المشروعات في إدارة المشروعات (PMP, PMD) وتطبيق المنهجيات المرنة (Agile) في الرعاية الصحية.

يأتي هذا التكريم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا للبروتوكول الموقَّع بين الجانبين، والذي يهدف إلى دعم التحول الرقمي المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء داخل منظومة الرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي في مختلف القطاعات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تأهيل كوادر الهيئة بشهادات دولية في إدارة المشروعات وتطبيق المنهجيات المرنة يُعزز كفاءة التشغيل، ويرتقي بجودة الخدمات الصحية، ويرفع جاهزية الهيئة للتحول الرقمي وفق أحدث المعايير العالمية، كما أشاد بالشراكة الفاعلة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ البرامج التدريبية، التي تسهم في بناء كوادر متخصصة قادرة على قيادة عمليات التطوير المؤسسي والرقمي داخل الهيئة.

وشمل التكريم عددًا من القيادات التنفيذية بالهيئة وفروعها والكوادر المتميزة الذين اجتازوا البرامج التدريبية بنجاح، وهم: د. علي رفعت، د. إيريني فرج، د. نهى الدغيدي، د. هدى النوبي، د. محمد الشناوي، د. رامي جرجس، د. مينا نبيه، د. دعاء محمود، د. رشا ممدوح، د. منة الله محمد، المهندس محمد طاهر، د. عبدالرحمن أشرف، د. نبيل محمود، د. محمد جودة، د. مصطفى أبوزيد، د. صفية محمد، د. صافيناز حمدان، د. كريم الشناوي، د. أحمد حمودة، د. صلاح الدسوقي، د. سارة فوزي، د. إسراء إبراهيم، د. نهال نبيل، د. غادة محمد، د. سعيد عبدالقادر، د. ياسمين محسن، د. إيمان السيد، د. خالد محمد، د. محمد محمود، د. جيهان عبدالعزيز، د. مصطفى شلتوت، د. عمرو عصر.

وأضاف الدكتور السبكي، أن الهيئة مستمرة في الاستثمار في العنصر البشري، من خلال توفير أحدث البرامج التدريبية المعتمدة دوليًا، لضمان كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز استدامة التطوير داخل الهيئة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء قطاع صحي رقمي متطور، يواكب أحدث النظم العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في تطوير الحلول الرقمية وتعزيز قدرات الهيئة، حيث تعمل الهيئة على التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصحية، وإنشاء وحدة بحوث رقمية متخصصة، وتأهيل كوادر متخصصة في تحليل البيانات الصحية، إلى جانب تعزيز استخدام أنظمة إدارة الموارد المؤسسية (ERP)، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أشادت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، بجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم الخدمات الصحية باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، مؤكدةً أن الهيئة تعد نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي داخل القطاع الصحي، حيث تسعى دائمًا لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية لضمان تقديم خدمات صحية متطورة ومتكاملة للمواطنين، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأضافت المهندسة غادة لبيب، أن تمكين كوادر هيئة الرعاية الصحية بالمهارات المتقدمة في إدارة المشروعات وتطبيق المنهجيات الحديثة يسهم في تسريع وتيرة التنمية داخل القطاع الصحي، ويدعم تحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي، ويضمن تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وابتكارًا، مؤكدةً استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة في دعم مشروعات التحول الرقمي وتعزيز التطوير المؤسسي الرقمي بمختلف إدارات الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية.

وحضر التكريم من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، ومن جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الدكتور مؤمن العشماوي، مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.