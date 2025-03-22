وزير الكهرباء: 6% انخفاضًا في استهلاك الوقود والغاز داخل محطات التوليد

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوليد التابعة للشركة القابضة للكهرباء ساعدت في خفض معدل استهلاك الوقود والغاز الطبيعي بنسبة تراوحت بين 6 و7% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي بالرغم من زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 5%.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات إلى مصراوي، أن قرار الإعلان عن زيادة شرائح استهلاك الكهرباء لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأنه، ولكن هناك دراسات مستمرة يقوم بوضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، متابعًا: لم يتم تحديد موعد معين لإقرار زيادات جديدة في شرائح الاستهلاك.

ونوه وزير الكهرباء، بأنه للمرة الأولى في تاريخ الوزارة يتم تحرير 1.7 مليون محضر سرقة تيار كهربائي بقيمة 7 مليارات جنيه تم تحصيل 4 مليارات جنيه منها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025.

وشدد على أن هناك تعليمات واضحة وصريحة لرؤساء الشركات بمتابعة أعمال تحرير محاضر سرقات التيار والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة مع من يتم ضبطه متعديًا على التيار الكهربائي.

واستطرد: يوجد صداع مزمن في القطاع اسمه الفقد الفني الناتج عن سرقات التيار الكهربائي وهو ما يؤثر بالسلب على الخدمات الكهربائية المقدمة وبالتالي يؤثر على استقرار وانتظام الشبكة الكهربائية.

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