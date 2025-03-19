محافظ جنوب سيناء: مصر أجهضت محاولات تدويل "طابا" وخطة تنمية شاملة للمدينة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن مصر واجهت محاولات عديدة لتدويل منطقة طابا، مشيرًا إلى وجود ضغوط أمريكية آنذاك، إلا أن الإرادة المصرية انتصرت، واستطاعت الدولة استعادة طابا عبر التحكيم الدولي، بفضل ثقة القيادة السياسية والشعب المصري في عدالة القضية.

وأوضح "مبارك"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من سيناء ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأربعاء، أن الوفد المصري، بقيادة الرئيس الراحل حسني مبارك، كان واثقًا من كسب قضية طابا بنسبة تصل إلى 90%، رغم رفض الجانب الإسرائيلي الانسحاب ومحاولته فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن حكم التحكيم جاء لصالح مصر وأنهى هذه الحقبة لصالح السيادة الوطنية.

وفي سياق حديثه عن مستقبل التنمية، أشار إلى أن محافظة جنوب سيناء وضعت مخططًا استراتيجيًا متكاملًا ضمن رؤية الدولة 2030، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات.

وأضاف أنه تم إعداد مستخرج خاص بالمحافظة لعرض المشروعات التنموية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد، خلال كلمته في أبريل من العام الماضي، أن المعركة المقبلة لمصر هي معركة التنمية والمشروعات القومية.

وكشف محافظ جنوب سيناء عن تنفيذ 5 مشروعات رئيسية تستهدف تنمية السياحة بمختلف أنواعها، بما في ذلك السياحة الشاطئية، السياحة الثقافية والسياحة الرياضية.

وأوضح أن هناك خططًا للتوسع في مدينة شرم الشيخ لتوفير تجارب سياحية متنوعة تناسب جميع الأذواق، بالإضافة إلى الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها المحافظة.

ولفت إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى رفع صاري العلم من ارتفاع 8 أمتار إلى 24 مترًا، في رسالة تؤكد على السيادة والنهضة التي تشهدها جنوب سيناء.

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