الجلسة العامة بالشيوخ تناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمناقشة الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية وذلك بحضورة الدكتورة مايا مرسي وزيرة الشئون الاجتماعية.

ويتضمن جدول اعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية. ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.

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