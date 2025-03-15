فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، نجاح مصر في فتح السوق البرازيلي أمام صادراتها من شتلات الفراولة، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لتعزيز حركة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة لدعم الاقتصاد الوطني،

وأوضح "المنسي"، في بيان السبت، أن وزارة الزراعة البرازيلية (MAPA) أنهت دراسة تحليل مخاطر الآفات، وأرسلت اشتراطات الاستيراد إلى الحجر الزراعي المصري، الذي قام بدراستها والموافقة عليها، وبناءً على ذلك، أصدر الجانب البرازيلي القرار رسميًا، وتم نشره في الجريدة الرسمية للبرازيل يوم 13 مارس 2025.

وأكد وزير الزراعة، أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج وتصدير الشتلات الزراعية، لا سيما شتلات الفراولة، مستفيدةً من مزاياها التنافسية، مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية، مما يعزز مكانة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.

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