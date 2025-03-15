مش مرشح شلة أو تيار.. عبد المحسن سلامة: أتعهد بأعلى نسبة زيادة في بدل الصحفيين

كتب- عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد النقيب بانتخابات نقابة الصحفيين 2025، إنه قرر الترشح من أجل خدمة الصحفيين والجمعية العمومية؛ لا سيما فئة الشباب التي تتطلب أن يكون هناك سند وظهر لهم، خصوصًا في ظل التطورات التكنولوجية المحيطة.

وأكد سلامة، خلال حواره مع "مصراوي"، أنه مرشح لجموع الجماعة الصحفية وليس مشرحًا لتيارات أو جماعة معينة؛ موضحًا أنه يرفض أي تصنيف للمرشحين على أسس تياراتهم أو أحزابهم، وأن النقابة بيت لكل الصحفيين وحصنهم المنيع.

وأوضح سلامة أن حال فوزه بالدورة النقابية سيكون هناك أعلى نسبة زيادة في البدل في تاريخ النقابة، مؤكدًا أن زيادة البدل ونسبته لا ترتبطان بجدول زمني محدد؛ بل تتوقف على قوة النقيب وقدرته على التفاوض مع الدولة للحصول على حقوق أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار سلامة إلى أنه مرشح لكل الصحفيين بمختلف آرائهم وليس مرشح تيار معين، قائلًا "أنا مرشح لكل الصحفيين.. مش لشلة أو تيار".

وإلى نص الحوار..

- بدايةً، ما سبب ترشحكم لفترة جديدة؟

أسباب ترشحي على مقعد نقيب الصحفيين بانتخابات النقابة لعام 2025 متعددة؛ وأبرزها الشباب، حيث إنهم يحتاجون إلى مَن يكون سندًا وظهرًا في ظل التطورات التكنولوجية التي تمر بها المهنة، والتي تتطلب وجود جهة مسؤولة عن تدريب الصحفيين بمختلف أعمارهم للتعامل معها بحرفية وتقنية من شأنها أن تجذب القارئ، وتعبر عما بداخله وتبث له الإحساس بأنها المعبر عن صوته.

وحال فوزي سأعمل على تطوير مركز التدريب بالنقابة إلى معهد أكاديمي يمنح درجات الماجستير والدكتوراه، وما يعلوهما من درجات علمية لأعضاء النقابة وغيرهم.. وأثق أنني لديَّ القدرة النقابية والإدارية الكافية للتعامل مع كل المشكلات والتحديات التي تواجه المهنة، وقوة النقابة تتناسب طرديًّا مع قوة نقيبها.

- ذكرت أن المهنة تمر بتطورات تكنولوجية.. من وجهة نظرك هل ستلغي صحافة الموبايل المطبوعات الورقية للصحف؟

صحافة الموبايل تعد وسيلة ضمن وسائل الصحافة، وإن كانت الأكثر قراءة خلال الفترة الحالية فإنها لن تلغي الصحف الورقية طالما كانت تعبر عن المجتمع وصوت أبنائه.. وأؤكد لك أن مهنة الصحافة باقية ولن تندثر حتى يرث الله الأرض وما عليها".

- حال فوزك.. ما أولوياتك؟

حال فوزي بمقعد نقيب الصحفيين لعام 2025 ستكون أولوياتي لعدة ملفات؛ أولها ملف الحريات، حيث إنني سأبذل قصارى جهدي للإفراج عن الزملاء المحبوسين، وهنا أعني المقيدين بجدول النقابة وغير النقابيين.

إنني نجحت خلال فترة انتخابي لعام 2019 في الإفراج عن بعض الزملاء المحبوسين من جريدة الجمهورية ومجلة الإذاعة والتليفزيون، ولم يتم حبس أي صحفي طوال مدتي النقابية.

بالإضافة إلى تدشين مستشفى الصحفيين؛ ذلك المشروع الذي أعتبره حلم عمري، وأطمح أن يكون مرفقًا صحيًّا شاملًا لخدمة الصحفيين وأسرهم بالمجان، دون أن تتحمل النقابة أي أعباء في نفقات البناء.

فضلًا عن الحزمة الاقتصادية التي تعهدت بها من قبل للزملاء؛ حيث إنني أعتزم الحصول على أعلى نسبة زيادة في البدل في تاريخ النقابة، بجانب تسهيلات الزملاء للحصول على شقق سكنية وأراضي مبان وزراعية؛ في إطار رفع الحالة الاقتصادية لهم وتحسين مستواهم المعيشي.

- ذكرت أن النقابة لن تتحمل نفقات بناء المستشفى..كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟

أؤكد أن النقابة لن تتحمل أعباء مالية في تكلفة بناء المستشفى، وستكون قائمة على التبرعات، كما أنني أتعهد حال فوزي بأن يكون المبنى الهندسي لها قائمًا قبل انتهاء الفترة النقابية .

أما عن موارده الاقتصادية فسوف يفتح المستشفى أبوابه لغير الصحفيين للعلاج على نفقتهم الخاصة كغيره من المستشفيات الاستثمارية ومستشفيات القطاع الخاص، أما للصحفيين فسوف تكون مجانية.

- ما رؤيتك تجاه ضم الصحفيين الإلكترونيين إلى نقابة الصحفيين؟

لا يوجد أدنى شك في أن المواقع الإخبارية والصحافة الإلكترونية رائدة في الوسائل الصحفية التي يتطلع عليها المواطنون، ومسألة انضمام الصحفيين الإلكترونيين إلى نقابة الصحفيين تتطلب تعديلًا تشريعيًّا لقانون النقابة يتيح انضمامهم إلى النقابة، وهذا ما سأسعى فيه حال فوزي بالانتخابات المقبلة.

فضلًا عن وضع ضوابط ومعايير لاختيار المواقع التي يرشح من خلالها الراغبون في الالتحاق بعضوية النقابة؛ حيث إن هناك مواقع لا تمتلك المعايير الكافية لدخول أعضائها نقابة الصحفيين.

- ما ردك في ما يُقال إنك مرشح الدولة خلال انتخابات نقابة الصحفيين 2025؟

الادعاءات بأني مرشح الدولة بانتخابات الصحفيين 2025 "ليست اتهامًا.. وليست ميزة"؛ فالنقابة جزء من الدولة، وكيان يضمن حقوق أعضائه، وليست جهة خاصة .. وصحيح لدي علاقات قوية من كبار المسؤولين بالدولة، وأؤكد أن جميعها ستصب لصالح الصحفيين والجمعية العمومية؛ حيث إنني سأستغل تلك العلاقات للحصول على أعلى نسبة زيادة بالبدل في تاريخ النقابة، وأؤكد "أنا مرشح لكل الصحفيين.. مش مرشح شلة ولا تيار".

بخصوص البدل. .هل زيادة البدل مرتبطة بموعد ونسبة محددة؟

زيادة البدل ليس لها أي موعد أو مدة زمنية أو نسبة محدد؛ بل ترجع إلى قوة النقيب ومدى تأثيره وعلاقته بالدولة وقدرته على التفاوض للحصول على حق الصحفيين، فهيبة كارنيه أي نقابة تتوقف على قوة نقيبها".

- البعض يصنف المرشحين على أساس تيارات وتحزبات..ما رأيك؟

للأسف الشديد هناك تصنيفات للمرشحين على توجهات وتيارات وتجمعات معينة، وهذا لا يصح؛ لأن النقابة بيت لكل الصحفيين، وأدعو إلى وقف تلك التحزبات التي من شأنها أن تضر بالوحدة الصحفية "مينفعش نضحك على الناس بالشعارات والأكاذيب".

- حدثنا على الصحفيين العاطلين وصحفهم؟

لدينا ما يقرب من 800 صحفي عاطل في مصر، وقُمت بزيارة اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات لبحث مشكلاتهم التأمينية. وخلال دوراتي السابقة في عام 2017 قمت تأسيس موقع الخبر، بهدف المحافظة على مورد رزقهم، وتم إغلاقه لأسباب غير معلنة، وأتعهد بإعادة فتحه من جديد حال فوزي لحين حل مشكلاتهم بشكل جذري.

- حدثنا عن علاقتك بالمرشح على مقعد النقيب خالد البلشي؟

تربطني علاقة طيبة وجيدة للغاية بالمرشح خالد البلشي، وقمت بزيارته في مكتبه خلال تقديم أوراق ترشحي لمقعد نقيب الصحفيين، فنحن أبناء نقابة واحدة وبيت واحد، وأكن له كل احترام؛ خصوصًا أنه أدلى بتصريحات خلال الانتخابات الماضية قال فيها "أنه لو عبد المحسن سلامة ترشح لمقعد نقيب الصحفيين لما كنت ترشحت".

- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعض التلاسنات من قِبل مؤيديك ومؤيدي المرشح خالد البلشي؟

بكل تأكيد، أرفض أي تلاسن واعتداءات لفظية من قِبل المؤيدين لأي مرشح، فنحن أبناء نقابة واحدة، ولا يصح أن يكون هناك أي ألفاظ خارجية خلال انتخاباتنا النقابية.

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