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رئيسة القومي للمرأة تلتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية

01:16 ص السبت 15 مارس 2025

رئيسة القومي للمرأة تلتقى الأمين العام للمجلس الأع

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كتبت- نور العمروسي:
التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالسيدة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلي للمرأة البحرينية وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" والتي تعقد خلال شهر مارس الجاري.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين و تبادل الخبرات وتجديد مذكرة التعاون المشتركة بين المجلسين حيث عرضت المستشارة أمل عمار جهود مصر والمجلس في المجالات المختلفة ومنها التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

كما تم تبادل الخبرات حول جهود مصر فى إنشاء وحدات تكافؤ الفرص وتم عرض نبذة عن عملها وقرارات إنشاءها وعددها وإنجازاتها في تمكين المرأة بالوزارات المختلفة وفى التعاون فيما بينهم.

وفي ختام اللقاء قامت السيدة لولوة العوضي بإهداء المستشارة أمل عمار درعًا تقديرًا لدورها ودور المجلس في تمكين المرأة المصرية.

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