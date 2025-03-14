استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صحفي عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 15 مارس، على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع استمرار الموجة الحارة على معظم أنحاء البلاد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

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