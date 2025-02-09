ماذا قال وزير الصحة بالمنتدى السنوي لـ"التأمين الصحي الشامل"؟

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي ضروري، وأصبح واقعًا تفرضه التحديات التي تواجهها مصر؛ وعلى رأسها الزيادة السكانية، رغم عدم تخطي الزيادة السنوية حاجز الـ2 مليون مولود.

جاء ذلك خلال فاعليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، الذي يُعقد بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار "الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة"، والتي شهدها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد.

وأوضح عبد الغفار أن معدلات أَسرّة الرعاية الصحية في مصر ما زالت أقل من المعدلات العالمية؛ حيث تبلغ النسبة العالمية للأَسرّة 28 سريرًا لكل 10 آلاف مواطن، مقارنةً بـ 12 سريرًا لكل 10 آلاف مواطن في مصر، وما زلنا في احتياج إلى توفير آلاف الأسرة خلال السنوات القادمة.

وتحدث عبد الغفار عن المشروعات القومية في المجال الصحي، والتي نفذتها مصر آخر 10 سنوات وبلغت 1300 مشروع؛ من ضمنها 20 مشروعًا في عام 2024 بتكلفة تتخطى الـ35 مليار جنيه في 11 محافظة، مؤكدًا دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الاستثمارات في القطاع الصحي، لافتًا إلى القوانين والتشريعات التي عملت عليها الدولة في هذا الشأن، مثل قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونموذج محفزات الاستثمار والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ما تحققه المنظومة الجديدة من تغطية صحية شاملة لجميع أفراد الأسرة، مقارنةً بمنظومة التأمين الصحي القائمة منذ الستينيات التي لم تكن تكافلية لكل أفراد الأسرة.

وأكد عبد الغفار دعمَ الحكومة المصرية لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للقيام بدوره بالشكل الأمثل في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وإنجاح المنظومة الجديدة بالتعاون مع الهيئات الثلاث للمنظومة؛ حيث يصعب تغطية الاحتياجات الصحية اعتمادًَا على الموازنة فقط.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى جميع القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتنظيم المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص؛ لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أهمية التعاون المثمر بين القطاعَين العام والخاص للاستثمار الأمثل في خدمات الرعاية الأولية، لتوفير أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المدن والقرى والمناطق النائية داخل جميع محافظات الجمهورية، وأكد ضرورة الاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية من الأسرة؛ سواء بالاستثمار في منشآت جديدة أو القائمة حاليًّا، لافتًا إلى النجاحات والإنجازات التي تحققها مصر في مجال الرعاية الصحية منذ قديم الأزل.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن القطاع الصحي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة، ويُنظر إليه كركيزة أساسية لتحقيق باقي الأهداف، باعتبار الصحة المحرك للتنمية والنمو الاقتصادي وتحسين جودة ورفاهية المجتمع، قائلةً: "إن الإنفاق على القطاع الصحي هو إنفاق استثماري ومحرك طويل الأجل"، مشيرةً إلى أن قضية النهوض بالقطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مع أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية والدوائية وفقًا للقوانين واللوائح، موضحةً أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد تحقيقًا لالتزام دستوري، ومبدأها الأساسي هو التضامن والتشاركية بين شرائح الدولة المختلفة، مؤكدةً أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في رأس المال البشري، والصحة الجيدة تعني الاستفادة من الطاقة البشرية في تحقيق التنمية.

وأكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن التغطية الصحية الشاملة هي حجر الزاوية في التنمية المستدامة، وحق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن حصول جميع الأفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون المعاناة من صعوبات مالية، لافتًا إلى أهمية المنتدى في استكشاف مسارات مبتكرة لتحقيق هذا الهدف في مصر، مع التركيز على الدور الحاسم للاستثمارات والشراكات الخاصة، لافتًا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، لا سيما من خلال التنفيذ التدريجي لإصلاح التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعَين العام والخاص في تعزيز الابتكار والكفاءة.

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر حققت إنجازات ملموسة في القطاع الصحي على مدار السنوات الماضية، وصولاً إلى إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل القائم على التكافل والاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى الاهتمام والمتابعة الدقيقة المستمرة للمنظومة من جانب القيادة السياسية، موضحًا أن الظروف والتغيرات التي تمر بها دول العالم تفرض تحقيق أقصى استفادة، لضمان تحقيق التغطية الصحية بكفاءة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود السابقة والحالية لتطوير أسس التعاون طويل الأمد القائم على تحقيق المصالح المشتركة بالمنظومة الصحية.