بعد قليل.. انطلاق المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الشامل بالعاصمة الإدارية

كتب - أحمد جمعة:

تنطلق فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

يأتي ذلك تحت رعاية ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وعدد من الوزراء والمحافظين المعنيين، والخبراء الأجانب وممثلي جهات ومؤسسات دولية، وحضور مكثف من جانب ممثلي مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، وكبار المستثمرين في هذا المجال، وكافة القيادات المشرفة على المنظومة الصحية بمصر.

يهدف المنتدى، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير خدمات صحية شاملة تواكب تطلعات الشعب المصري في نظام صحي يضمن العدالة والفرص المتساوية لكل فرد.

ويتضمن المنتدى أيضاً، مجموعة من الجلسات النقاشية المثمرة، التي تجمع الخبراء وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص وتهدف إلى استكمال وضع أسس واضحة للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل وتحقيق رؤيته المستدامة على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعاون المثمر بين كافة الأطراف المعنية، لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة.

ويختتم المنتدى أعماله بجلسة ختامية، يتم خلالها استعراض مخرجات المنتدى، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق تأمين صحي شامل لكل المصريين.