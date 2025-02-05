الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس في رمضان

كتب-عمرو صالح:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان 2025 الذي يتزامن حلوله مع شهر مارس المقبل على معظم أنحاء البلاد .

وقالت غانم خلال تصريحاتها لمصراوي، إنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى 27 درجة طوال أيام شهر رمضان 2025 موضحا أن الأجواء الشتوية البارد ستستمر حتى نهاية مارس 2025 أي مع نهاية شهر رمضان.

وشهدت محافظات القاهرة والجيزة، اليوم، سقوط أمطار خفيفة على معظم الأنحاء يصاحبها برودة في الجو وانخفاض بقيم درجات الحرارة.

وكانت الهيئة قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة موضحة أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج ما بين ( 4 إلى 6 أمتار ).

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى خلال فترات المساء وانخفاض في درجات الحرارة بمعدل من (2 إلى 3 ) درجة مئوية.

وحذرت الهيئة سكان القاهرة الكبرى والوجه البحرى والمناطق الداخلية بعدم الانخداع بالاستقرار في الأحوال الجوية خلال فترة الصباح وارتداء الملابس الثقيلة.