مدبولي: تنسيق مع التحالف الوطني لدعم الأسر الأكثر احتياجًا الأشهر المقبل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنني التقيت مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي آلية مهمة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن اللقاء كان هدفه تنسيق كافة الجهود خلال الفترة المقبلة "شهرين أو ثلاثة" بما فيهم شهر رمضان المبارك، لنصل إلى أكبر حجم للمواطنين والأسر ذات الاحتياج، ونضمن أن تسير الأمور بصورة جيدة.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه على مدار الفترة الماضية تم التنسيق مع كل الوزرات المعنية للاطمئنان على استقرار كافة الأسعار وتوافر السلع مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتابع: بدأت المعارض على مستوى المحافظات اعتبارًا من فبراير الحالي، وذلك حتى يستطيع المواطن شراء السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

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