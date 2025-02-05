وكيل الأزهر ورئيس الشؤون الإسلامية الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أهمية التعاون وتبادل الخبرات والدراسات وزيادة التنسيق مع دولة الإمارات؛ بما يخدم الأهداف المشتركة وتكثيف الجهود للتعريف بقيم الدين الحنيف وترسيخ الفكر الوسطي.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الأزهر الشريف ورئيس أكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل الأئمة والدعاة والوعاظ الدكتور محمد ‏المحرصاوي، مع رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإمارات الدكتور عمر حبتور الدرعي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأوضح الضويني أهمية التشجيع على إنتاج البحوث والدراسات الفقهية والفكرية، وتأهيل الكوادر الشرعية والخطباء والأئمة، وتمكينهم من أداء رسالتهم بفاعلية في المجتمعات.

وقال "إننا نحتفل هذه الأيام بوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في أبو ظبي عام 2019"، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من صراعات وحروب يستدعي تطبيق هذه الوثيقة، لما فيها من خير للإنسانية جمعاء، وبما يضمن استقرار العالم وأمنه.

من جانبه..أشاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتي الدكتور عمر حبتور الدرعي بالدور المهم للأزهر في نشر الفكر الوسطي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والجهود الحثيثة التي يقوم بها شيخ الأزهر في دعم قيم الحوار والحفاظ على لم شمل الأمة الإسلامية، وجمع كلمة المسلمين والبُعد عن الفرقة والشقاق.



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