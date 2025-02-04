"رنين الصمت".. قصة كفاح وإرادة تناقشها ندوة بمعرض الكتاب

كتب – أحمد الجندي:

تصوير - محمود بكار:

استضافت قاعة "فكر وإبداع" بـ "بلازا 1" ندوة لمناقشة كتاب "رنين الصمت.. صماء أسمعت العالم"، ضمن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للكاتبة الدكتورة فادية عبد الجواد، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في إطار محور "كاتب وكتاب".

شارك في الندوة الكاتب الصحفي أحمد عامر عبد الله، والدكتور أسامة حماد، وأدارها الدكتور إيهاب بديوي.

تجربة استثنائية في مواجهة الصمم

أعربت الدكتورة فادية عبد الجواد عن سعادتها بمناقشة كتابها داخل معرض الكتاب، مؤكدةً أن دعم والديها كان عاملًا حاسمًا في نجاحها، موضحةً أن القراءة كانت وسيلتها الوحيدة للتعلم والترفيه خلال فترة مرضها، ما ساعدها على تجاوز العزلة التي فرضها فقدان السمع.

وأشارت عبد الجواد إلى أن إيمانها العميق بالله، إلى جانب إرادتها الصلبة، شكّل الدافع الأساسي لمواصلة مسيرتها وتحقيق أهدافها، مؤكدةً أن قضية الصم وضعاف السمع تمثل أولوية خاصة بالنسبة لها، لا سيما بعد استعادة سمعها.

وأضافت أنها أسست جمعية الصم وضعاف السمع، وأدارتها لعدة سنوات، إلى جانب إطلاقها مشروع "السمع حياة.. فلنحيا"، الذي يهدف إلى إيجاد حلول لمشكلة الصمم في مصر بحلول عام 2030، مشددةً على ضرورة تضافر الجهود لدعم هذه الفئة.

إشادة بقوة الإرادة ودعم الأسرة

من جانبه، أشاد الكاتب الصحفي أحمد عامر بالقصة الملهمة للدكتورة فادية، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز تجربتها هو استكمال تعليمها في المدارس العادية، بدلًا من الالتحاق بمدارس متخصصة للصم، وهو ما يعكس دعمًا استثنائيًا من أسرتها، خاصةً والدها، الذي كان يؤمن بقدرتها على تجاوز هذا التحدي.

بدوره، أكد الدكتور أسامة حماد أن قصة نجاح الدكتورة فادية تمثل نموذجًا يُحتذى به في الصبر والمثابرة، مشيرًا إلى أن دعم الأسرة لعب دورًا جوهريًا في مسيرتها، ما يؤكد أهمية المحيط العائلي في مواجهة التحديات الكبرى.

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