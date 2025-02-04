غدا.. البابا تواضروس يصلي صلوات تجنيز نيافة الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن الكنيسة، إن نيافة الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، محافظة المنيا، توفي اليوم في إحدى المستشفيات بالقاهرة، عن عمر قارب ٨١ سنة.

وبحسب البيان، من المقرر أن يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدًا الأربعاء ٥ فبراير، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، قبل أن يحمل الجثمان إلى مطرانية ديرمواس ليصلى عليه هناك.