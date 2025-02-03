بتكلفة 20 مليون جنيه.. بروتوكول تعاون بين الجيزة وجهاز تنمية المشروعات لتطوير ميت عقبة

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كتب- محمد أبو بكر:

وقَّع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة والجهاز، بشأن مشروع تطوير منطقة ميت عقبة قطاع (٤) بحي العجوزة.

وأكد محافظ الجيزة أن البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تدعيم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُرسى دعائم جهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات بمختلف القطاعات.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده الدولة من اهتمام غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأضاف النجار أن الأعمال تتضمن تطوير منطقة ميت عقبة قطاع (٤) بتكلفة 20 مليون جنيه؛ حيث تشمل إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 6.9 كم (بأقطار متنوعة)، مع تنفيذ الوصلات المنزلية، مؤكدًا أهمية الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار النجار إلى أن المشروع يُعد استكمالًا للتعاون المستمر والمثمر بين محافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتنفيذ مختلف أنشطة برنامج الارتقاء الحضري، الذي يهدف إلى تطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية وتوفير الطرق المناسبة والإنارة، مما يساعد على توفير فرص عمل مستدامة.

وأكد محافظ الجيزة أن هناك سجلًا حافلًا من مشروعات التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لخدمة المواطنين؛ حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات على مدار العامين الماضيين، منها تنفيذ اتفاقية التنمية المجتمعية التي ضمت 3 مشروعات بتكلفة نحو 56 مليون جنيه، تم الانتهاء منها. وتم تنفيذ 10 مشروعات أخرى في إطار برنامج الارتقاء الحضري بتكلفة تبلغ 178.5 مليون جنيه، تم الانتهاء منها وتسليمها، وشملت المشروعات صيانة شاملة وتجديد مدارس، ورفع كفاءة بعض الطرق، ودعم خدمات البنية التحتية، وإنشاء خزان مياه أرضي.

وأوضح المحافظ أنه يجري حاليًّا تنفيذ مشروعين لخطوط انحدار الصرف الصحي بمنطقتي أرض اللواء وميت عقبة بتكلفة نحو 38 مليون جنيه، ويجري أعمال البت والترسية لتحسين البنية التحتية.

وشهد المحافظ، على هامش توقيع البروتوكول، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع بمحافظة الجيزة.

ويشمل البروتوكول تقديم الصندوق قرضًا بقيمة 50 مليون جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء القائمة أو الجديدة، لرأس المال العامل، وإمكانية شراء الآلات والمعدات لشباب الصناع من الجنسين، ومدة المشروع 4 سنوات.

وأكد باسل رحمي أهمية التعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة الجيزة، في تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطنين، في إطار برنامج الارتقاء الحضري الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضاف رحمي أن الجهاز نفذ العديد من المشروعات في المحافظة بموجب هذه الاتفاقية بقيمة 216.5 مليون جنيه، شملت صيانة وترميم المدارس، ومد وإحلال خطوط مياه شرب، وإنشاء خزان مياه، وإحلال وتجديد خطوط شبكات انحدار الصرف الصحي، ورصف طرق أسفلتية.

وأشار رحمي إلى أن العقد الجديد سيستكمل تطوير منطقة ميت عقبة، بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 6900 متر، يستفيد منه أكثر من 21 ألف مواطن من سكان المنطقة، وسيوفر المشروع 14 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التمويل الجديد لمشروعات متناهية الصغر يأتي في إطار خطة الجهاز للتوسع في التعامل مع الجمعيات الأهلية، مع تخصيص 40% من التمويل للمشروعات في مجال الإنتاج الصناعي والزراعي.

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