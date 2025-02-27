مصر تشارك في اجتماع مجموعة عمل البحث والابتكار بجنوب إفريقيا بدعوة من مجموعة العشرين

كتب- عمر صبري:

مثّلت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جمهورية مصر العربية في اجتماع مجموعة عمل البحث والابتكار، الذي عُقد بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2025، وذلك بدعوة من رئاسة مجموعة العشرين (G20).

تناولت أعمال الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية، شملت تعزيز التعاون الدولي من خلال إنشاء منصة رقمية مفتوحة للابتكار، بهدف دعم البحث العلمي والتعاون العالمي لمعالجة التحديات المشتركة.

كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق الإقليمي والدولي في مجال التنوع البيولوجي، مع التركيز على تطوير القدرات البشرية من خلال التدريب وإعداد بيانات متوافقة مع معايير FAIR وCARE، لدعم العلوم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما بحث المشاركون سبل تعزيز المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتعاون مع الهيئات الإقليمية وشبكة العقد الوطنية لـ GBIF، إلى جانب التحضيرات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات عالمية لرصد التقدم في مجالات التنوع والمساواة والإدماج في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف دعم سياسات الإدماج والشمول على مستوى دول مجموعة العشرين.

وعلى هامش الاجتماع، عُقدت فعالية خاصة بعنوان "النساء والفتيات في العلوم"، والتي هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية التنوع والشمول، ومكافحة عدم المساواة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

شارك الوفد المصري في جميع الجلسات، مسلطًا الضوء على جهود الدولة المصرية في تعزيز منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على سبع دعائم رئيسية: التكامل، التعددية التخصصية، الاتصال، المشاركة النشطة، الاستدامة، المراجع الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، حيث تساهم هذه الاستراتيجية في بناء بيئة تعليمية أكثر شمولًا وعدالة، وتعزز من جودة وتأثير البحث العلمي في مصر.

واتفق المشاركون على عقد سلسلة اجتماعات مستقبلية – سواء عن بُعد أو بالحضور الفعلي في جنوب إفريقيا – لاستكمال المناقشات وصياغة التوصيات النهائية، تمهيدًا لعرضها في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين والدول الضيوف في سبتمبر المقبل.

مجموعة العشرين ودورها العالمي

تُعد مجموعة العشرين (G20) منتدى دوليًا يضم حكومات ومحافظي البنوك المركزية لـ 19 دولة، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي (الذي انضم رسميًا عام 2023). ويهدف هذا التجمع إلى مناقشة السياسات التي تعزز الاستقرار المالي الدولي ومعالجة القضايا الاقتصادية العالمية.

ورغم أن مصر ليست عضوًا دائمًا في المجموعة، فقد تمت دعوتها كضيف نظرًا لدورها الإقليمي المؤثر، مما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمكانتها في مجال البحث والابتكار.

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