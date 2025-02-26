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تغيير مواعيد العمل بنفقي الأزهر طوال شهر رمضان

11:49 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

نفق الأزهر

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كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مد مواعيد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأجراء أعمال الصيانة والنظافة.

ويكون ذلك عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع حيث سيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية.

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نفق الأزهر تغيير مواعيد العمل بنفقي الأزهر شهر رمضان
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