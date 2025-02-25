لميس الحديدي تعلن توقف برنامج "كلمة أخيرة" خلال شهر رمضان

كتبت - داليا الظنيني:

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي توقف برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON، خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت لميس الحديدي: "دي آخر حلقاتنا قبل بداية الشهر الكريم، ويبقى رمضان في مصر من أجمل الأوقات، ومافيش زيه في أي مكان في العالم".

وأضافت الحديدي: "لما بشوف مصر في رمضان بحس إنها أجمل بلاد الدنيا، ومافيش رمضان زيك يا مصر.. ما فيش كنافة ولا قطايف ولا عيش سرايا ولا فوانيس ولا خيام رمضانية ولا كرم ولا حب ولا مشاعر وموائد رحمن زي اللي فيكِ يا مصر".

ووجهت الحديدي رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني قائلة: "لازم ندعو في هذا الشهر الفضيل لأهلنا في غزة، ولا يمكن أن ننساهم في دعائنا، سواء في فلسطين، غزة، الضفة، أو القدس.. ربنا يعيد لهم الفرحة والوطن."