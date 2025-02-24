مجلس النواب يقر تعديلًا يُلزم المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة (534) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنظم إعداد قوائم المحامين المنتدبين لدى المحاكم.

تفاصيل التعديل الجديد

بموجب التعديل الذي اقترحه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، أصبح نص المادة كما يلي: "تلتزم نقابات المحامين الفرعية، أو النقابة العامة في حال عدم وجود نقابة فرعية، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، أو عند الحاجة، بإعداد قوائم كافية من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص بالمحكمة الابتدائية".

"ويتم إرسال نسخة رسمية من القائمة إلى محكمة الاستئناف المختصة، المحكمة الاقتصادية، والنيابة الكلية، ليتم اختيار المحامين للندب أمام جهات التحقيق أو المحاكمة".

مقارنة بالنص السابق

كان النص السابق يجيز لرئيس المحكمة الابتدائية، بالتنسيق مع نقابة المحامين، إعداد قوائم بالعدد الكافي من المحامين، دون إلزام واضح، مع تسجيلهم في سجل خاص بمكتب رئيس المحكمة وإرسال نسخة إلى النيابة الكلية.

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أهداف التعديل

أكد النائب إيهاب الطماوي أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان كفالة حق الدفاع بشكل أكثر تنظيمًا وإلزامية، مما يعزز شفافية اختيار المحامين المنتدبين.

رأي نقيب المحامين

رحب نقيب المحامين، عبد الحليم علام، بالتعديل، مؤكدًا أن أعداد المحامين المسجلين كافية بل وتزيد عن الحاجة، مما يضمن توفر عدد مناسب من المحامين المنتدبين لخدمة العملية القضائية.