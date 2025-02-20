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نوح العيسوي خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدًا من مسجد السلام بالغربية

08:22 م الخميس 20 فبراير 2025

د. نوح العيسوي مدير أوقاف الغربية

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بقرية الأنبوطين بمدينة السنطة بمحافظة الغربية.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، غدا، القارئ الشيخ محمد بسيوني مقريء مسجد السيد البدوي، ويلقي الخطبة الدكتور نوح العيسوي مدير مديرية أوقاف الغربية.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ برِفْقٍ"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع مساجد الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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شعائر صلاة الجمعة مسجد السلام بالغربية مقريء مسجد السيد البدوي الدكتور نوح العيسوي
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