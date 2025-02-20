وزير العمل: نستهدف تحديث التصنيف المهني وسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

كتب- محمد أبو بكر:

شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي "إديوتك إيجيبت "025»، المنعقد بالقاهرة تحت شعار «اصنع مستقبلك».

أهداف المنتدى تتماشى مع رؤية القيادة السياسية

بدأ الوزير جولته في المعرض، ثم ألقى كلمة رسمية أكد فيها أن أهداف المنتدى تتماشى مع رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في العنصر البشري بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد الوزير، على أهمية التعليم الصناعي وآليات مواكبته لاحتياجات قطاع الصناعة وأولويات الدولة التنموية.

دعم الدولة للتعليم الفني والتكنولوجي

أكد وزير العمل، أن مشاركة الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة في المنتدى تعكس الدعم والمساندة لأهدافه، التي تتماشى مع سياسات الدولة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

التدريب المهني وتأهيل الشباب

أوضح "جبران"، أن وزارة العمل تعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين على تطوير منظومة التدريب المهني، وتقديم الدعم اللازم لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأشار محمد جبران، إلى بروتوكولات التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبعض الجامعات المصرية، ومعهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية، و"مبادرة ابدأ"، وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تحقيق هذه الأهداف.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

قال الوزير: إن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية على سرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تستهدف رصد التحديات التي تواجه سوق العمل، وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأضاف "جبران"، أنه يتم العمل على تحديث التصنيف المهني لمواكبة المتغيرات، عبر رصد المهن المندثرة والمستحدثة وتوصيفها وفق المعايير الدولية.

استشراف مستقبل سوق العمل

أنهى الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار التعاون لاستشراف متطلبات سوق العمل المستقبلية وتأهيل الخريجين وفقًا لاحتياجاته المتغيرة.

وأشار إلى خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني ضمن مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، حيث تنتشر مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة في جميع المحافظات، بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

كما لفت إلى جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في توفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.

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