إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور

لقاهرة - مصراوي:

بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان الكريم 2025، بعدما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مولد هلال شهر رمضان يحدث مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025 (يوم الرؤية).

وقال المعهد، إن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكيًا يوم السبت 1/3/2024.

ويستعرض مصراوي إمساكية شهر رمضان 2025 لمحافظة القاهرة وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.











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