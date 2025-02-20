محافظ الجيزة يعتمد اللائحة التنفيذية للمناطق الصناعية ويوجه بسرعة إشهار جمعية المستثمرين

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد في الصف وجرزا في العياط، لمناقشة الموقف التنفيذي وانتظام العمل، والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها.

دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل

أكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، أهمية المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد وجرزا، مشددًا على ضرورة تطويرها بشكل حضاري متكامل، يتضمن بنية تحتية حديثة ومرافق متكاملة وطاقة كهربائية كافية، بما يساهم في تعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

متابعة تنفيذ المشروعات وخطط العمل المستقبلية

اطلع محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، على تقرير مفصل من رؤساء الأجهزة المختصة حول خطط العمل المستقبلية، موجهًا بضرورة تقديم الخدمات المتكاملة للمستثمرين، وتفعيل منظومة العمل داخل الأجهزة المختصة، مع التعامل الفوري مع أي مشكلات تعوق تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

اعتماد اللائحة التنفيذية وإنشاء جمعية المستثمرين

تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة التنفيذية الداخلية للمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، والتي تتناول الجوانب الإدارية والفنية والمالية لتنظيم العمل داخل المناطق الصناعية.

كما استمع المحافظ إلى مطالب المستثمرين والعقبات التي تواجههم، وتابع إجراءات إنشاء جمعية مستثمري المناطق الصناعية، مشددًا على سرعة استكمال إجراءات الإشهار لضمان بدء أعمالها في أقرب وقت.

شارك في اللقاء نواب المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، والسكرتير العام محمد نور، إلى جانب رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية، ورؤساء أجهزة المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستثمار، وجمعية مستثمري عرب أبو ساعد وجرزا.

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