قيادة المنطقة الغربية العسكرية تستقبل عددًا من شيوخ وعواقل مطروح

كتب- محمد سامي:

استقبلت قيادة المنطقة الغربية العسكرية، عددًا من شيوخ وعواقل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلي المجتمع المدني بمحافظة مرسى مطروح والقرى الحدودية التي تقع في نطاق مسؤوليتها.

وخلال الزيارة، نقل اللواء حاتم مصطفى زهران، قائد المنطقة الغربية العسكرية، تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لأبناء المحافظات الحدودية لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة.

من جانبهم، أكد شيوخ وعواقل مطروح، أن جميع أبناء القبائل يقفون خلف القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار على الحدود الغربية، معربين عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في حماية أمن الوطن وتقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية.

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