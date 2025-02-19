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مصادر: قرار وزاري غدا بتكليف عبدالرحيم كمال برئاسة الرقابة على المصنفات الفنية

09:24 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

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كتب- محمد شاكر:

رجحت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، عزم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إصدار قرار وزاري، غداً الخميس، للكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، برئاسة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.

ويقوم حاليًا، جمال عيسى بتسيير أعمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، حتى صدور القرار الرسمي من قبل وزير الثقافة، بتولى عبد الرحيم كمال مهام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية رسميًا.

يذكر أن عبد الرحيم كمال من مواليد 30 أكتوبر 1971 وهو سيناريست وقاص وروائى مصري، ولد بقرية العيساوية بسوهاج وتخرج فى المعهد العالى للسينما قسم السيناريو عام 2000 وقد تم نشر بعض الروايات التى ألفها؛ منها "رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى" وله مجموعتين قصصيتين ورواية، وعرف الجمهور الواسع عبد الرحيم كمال بوصفه كاتبًا لأشهر المسلسلات التلفزيونية، مثل: "الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"شيخ العرب همام"، لكن "أبناء حورة" تنتمى إلى الوجه الآخر لهذا المبدع الكبير؛ وجه الأديب الروائى الذى يأخذ فن الحكى إلى عوالم شاسعة لا يتسع لها سوى خيال القارئ، نال عدد من الجوائز والتكريمات من بينها جائزة الدولة في التفوق لعام 2024.

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وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الكاتب عبدالرحيم كمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية
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