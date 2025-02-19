حفلان لفادي رشدي بالسحيمي وناي باند بالأمير طاز.. غدًا

كتب- محمد شاكر:

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا للفنان "فادي رشدي" وفرقتِه الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء غدٍ الخميس، في إطار الاحتفال بذكرى ميلاد مطرب الشباب وصوت المرح (عمر فتحي).

يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من الأغاني، من أهمها: "على إيدك"، "ابسط يا عم"، "تاني مرة"، "عجبًا لغزال"، "على حسب وداد"، "عنابي"، "بتسأل ليه عليا".

كما يقدم "رشدي" من ألحانه أغنيات: "حبيبي مغرور"، ومجموعة أغاني حديثة لكبار المطربين.

حصل فادي رشدي على ماجستير في تاريخ الموسيقى العربية، ويعمل مطربًا بدار الأوبرا. تبلورت لديه فكرة مشروع لإحياء أغاني تراثنا المصري القديم بتوزيعات موسيقية جديدة ومختلفة دون المساس باللحن والصياغة الموسيقية للأغاني الأصلية.

حفل جديد لفرقة (ناي باند) بقصر الأمير طاز

من جهة أخرى، تقدم فرقة (ناي باند) حفلاً جديدًا لجمهورها بقصر الأمير طاز بمنطقة السيوفية بالخليفة، وذلك غدًا الخميس الموافق 20 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً.

تأتي الأمسية الموسيقية بقيادة الفنان عازف الناي هاشم لطفي، والمطربة شيماء حامد، اللذين سيقدمان باقة مختارة من الأغاني التي تمزج بين الطابع المعاصر والأصالة الموسيقية.

جدير بالذكر أن فرقة "ناي باند"، التي تم تأسيسها قبل عامين، تضم مجموعة متنوعة من شباب الغناء الموهوبين، وتتميز الفرقة بتقديم أنماط متعددة من الغناء العربي، حيث تشمل عروضها أشهر الأغنيات لكبار نجوم الطرب العربي، بدءًا من الطرب الكلاسيكي وصولًا إلى الأنماط الشعبية التي تمس وجدان الجمهور.