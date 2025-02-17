ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع خلال الـ 72 ساعة المقبلة بشكل كبير عن الأسبوع الماضي، والتي تزيد من 3 لـ4 درجات.

وأضافت غانم أن ذروة ارتفاع الحرارة ستكون اليوم وغدا الثلاثاء، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 23 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة والمناطق الجنوبية 25 حتى 28 درجة.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أن الحرارة ستتراجع مرة أخرى بنهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت أن أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تتواجد في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمنطقة القريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أن الفترة الحالية لا يوجد فيها أي فرص أمطار.

وحذرت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، حيث مازلنا في فصل الشتاء وستتراجع درجات الحرارة مرة أخرى.

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