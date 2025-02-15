معبر رفح يستقبل 24 أسيرًا فلسطينيًا ضمن صفقة التبادل

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل معبر رفح، اليوم السبت، 24 أسيرًا فلسطينيًا من المبعدين والمفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية، قبل قليل.

وكانت كتائب القسام، سلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في خان يونس بغزة.

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