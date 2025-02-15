عربية النواب: مصر ترفض فرض واقع جديد بالمنطقة أو المساومة على حقوق الفلسطينيين

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، انطلاقًا من التزامها التاريخي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مصر ترفض بشكل قاطع المحاولات الأمريكية لفرض واقع جديد على الأرض عبر التهجير القسري، معتبرًا ذلك انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية.

تحركات مصرية لحشد موقف دولي موحد

أضاف "محسب"، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لحشد موقف موحد ضد أي ممارسات تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم.

وأوضح أن القاهرة تُجري اتصالات دبلوماسية مع مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لتكوين تحالف دولي قوي يرفض أي محاولات تهجير أو تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعم الشرعية الدولية وحل الدولتين

شدد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، باعتباره الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

كما أكد استمرار الجهود الدبلوماسية المصرية لضمان دعم حقوق الفلسطينيين والسعي إلى تخفيف معاناتهم الإنسانية.

مصر تقود ملحمة سياسية وإنسانية

أشار "محسب" إلى أن مصر تقود ملحمة سياسية وإنسانية ستُسجل في التاريخ، فرغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها، لم تتوقف عن تقديم الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين، سواء عبر المساعدات المباشرة أو من خلال الضغط على القوى الدولية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وأكد أن مصر تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها السياسية، إيمانًا منها بأن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

دور مصر في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية

شدد النائب أيمن محسب، على أن مصر ستواصل لعب دورها المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية.

وأوضح أن الدبلوماسية المصرية تعمل على إيجاد حلول سياسية تكفل للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتضمن وقف أي محاولات للمساس بحقوقهم المشروعة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف أي ممارسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تقويض حقوقهم، مؤكدًا أن مصر ستظل صوتًا داعمًا للحق الفلسطيني على الساحة الدولية.

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