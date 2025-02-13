فرص عمل في لبنان برواتب تصل إلى 38 ألف جنيه.. التخصصات ورابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن فتح باب التقديم لـ14 فرصة عمل جديدة في لبنان، تلبية لاحتياجات شركة التعهدات البحرية والبرية (ش.م.م)، والتي تعمل في مجال تصميم وتنفيذ الهياكل والديكورات المعدنية.

تفاصيل وظائف لبنان وشروط التقديم

دعا الوزير الشباب المصري، من سن 25 إلى 40 سنة، إلى التقديم السريع للحصول على الوظائف المعلنة، حيث تتضمن عقود العمل:

مدة التعاقد: 3 سنوات.

إجازة سنوية: 15 يومًا.

فترة اختبار: 3 أشهر.

ساعات العمل: 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام أسبوعيًا.

المزايا: تشمل زيادة الراتب عند تجديد العقد، بالإضافة إلى توفير تذاكر السفر، المواصلات، الإقامة، والتأمين الصحي.

وأكد الوزير استمرار جهود الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات.

التخصصات المطلوبة والرواتب

أوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن التسجيل في فرص عمل لبنان متاح لمن لديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصصات التالية:

(5) عامل لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب – براتب 500 إلى 650 دولارًا أمريكيًا.

(2) عامل تشطيب استانلس ستيل – نحاس – ستيل مصقول – براتب 500 إلى 650 دولارًا أمريكيًا.

(3) عامل دهان المعادن الزخرفية – براتب 500 إلى 650 دولارًا أمريكيًا.

(2) عامل تجميع الديكور من المعادن – الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس – براتب 500 إلى 650 دولارًا أمريكيًا.

(1) عامل مشغل مخارط وCNC – براتب 500 إلى 600 دولار أمريكي.

(1) عامل مشغل برامج سوليد وورك – براتب 500 إلى 750 دولارًا أمريكيًا "ما يعادل 38 ألف جنيه مصري".

موعد وطريقة التقديم على فرص عمل لبنان

يبدأ التقديم اليوم الخميس 13 فبراير 2025، ويستمر لمدة 5 أيام عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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