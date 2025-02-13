ما دواعي استخدام "مُدرّات البول"؟

كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح والمعلومات المتعلقة بدواعي استخدام "مُدرّات البول".

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي، أن مُدرّات البول هي أدوية تساعد على تقليل تراكم السوائل في الجسم، ومعظمها يساعد الكلى على التخلص من الأملاح والماء من خلال البول، مما يقلل من كمية السوائل المتدفقة عبر الأوردة والشرايين، وينتج عنه انخفاض ضغط الدم. وبالتالي، تُعتبر مُدرّات البول علاجًا شائعًا لارتفاع ضغط الدَّم.

كما أكدت الهيئة أن مُدرّات البول لا تُستخدم في حالات الجفاف الشديد أو انقطاع البول، أو عند وجود موانع لأي نوع من مُدرّات البول، وكذلك في حالات الحساسية تجاه أي من الأدوية المُدِرّة للبول.

ويُمنع استخدامها أيضًا في حالة الخلل الشديد في نسبة الأملاح، ويجب عدم تناولها حتى يتم تصحيح هذه النسبة، وفقًا لما أوضحته هيئة الدواء.

وأشارت الهيئة إلى وجود عدة أنواع من مُدرّات البول، وقد تحتوي بعض أقراصها على أكثر من نوع، بينما يجمع بعضها الآخر بين أحد مُدرّات البول ودواء آخر لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أن الطبيب هو الذي يُحدد النوع الأنسب لكل مريض بناءً على حالته الصحية والأمراض التي يُعالَج منها.

دواعي استخدام مُدرّات البول

تُعتبر بعض أنواع مُدرّات البول (مثل مُدرّات البول الثيازيدية) من أوائل الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وإن لم تكن مُدرّات البول وحدها كافية لخفض ضغط الدم، فقد تُوصَف أدوية إضافية إلى جانبها.

كما تُستخدم مُدرّات البول أيضًا للوقاية من بعض الأعراض أو علاجها أو تخفيفها لدى الأشخاص المصابين بالحالات المرضية الآتية:

* فشل القلب.

* فشل الكبد.

* تراكم السوائل في الجسم.

* بعض اضطرابات الكلى، مثل حصوات الكلى.

اقرأ أيضًا:

4 تحذيرات رسمية من مستحضرات "مغشوشة وغير مطابقة".. أحدها شهير لعلاج الحروق

رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 2025.. الاقتصادية والـ5 نجوم

رئيس غرفة التطوير العقاري: منصة مصر العقارية ستصل لراغبي الشراء في الخارج بسهولة