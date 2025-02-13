وزيرة البيئة: النمر العربي من الأنواع المنقرضة ويوجد منه 200 عالميًا

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص مصر والمملكة العربية السعودية على دفع مسار العمل البيئي على المستوى العربي لصالح الشعوب العربية، وخاصة في مجال الحفاظ على الحياة البرية، ليصبح أكثر عمقًا، بحيث يتعدى الحفاظ على الكائنات البرية إلى الحفاظ على التراث وموروثات السكان المحليين المرتبطة بها، مسترشدة بإعلان السعودية محمية للحفاظ على النمر العربي، كما تعمل مصر على إعلان محمية للحفاظ على الغزال المصري.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، في لقاء نظمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، بمقر السفارة السعودية، للاحتفال باليوم العالمي للنمر العربي.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن السعودية من الدول الأولى التي اهتمت بتخصيص يوم للحفاظ على النمر العربي، والذي يعد من الأنواع المنقرضة حيث يوجد على الأكثر 200 نمر عربي في العالم، وذلك في إطار اهتمام السعودية بحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرات مهمة لدعم التوازن البيئي وحماية الكائنات المهددة بالانقراض والاستدامة البيئية.

كما هنأت وزيرة البيئة، المملكة العربية السعودية، على نجاحها في استضافة المؤتمر الـ 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمخرجات المهمة الناتجة عنه، مشيرة إلى أن استضافة مصر سابقًا للمؤتمر الـ 14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، عزز قدرة الدولتين على اتخاذ الاتفاقيتين كأساس لتنفيذ مسارات التنمية المستدامة وتحقيق فاعلية استخدام الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة، تعزيز توحيد الصوت العربي في كل المحافل الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف، من أجل مصلحة المنطقة.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية اقترحت هذا اليوم، كمناسبة عالمية لتعزيز الوعي الدولي بالنمر ككائن بري نادر وحمايته من الانقراض، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023.

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