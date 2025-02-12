قيادي بـ"نقل الكهرباء" يتراجع عن استقالته بعد تدخل رئيسي "القابضة" و"النقل"

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن المحاسب هاني إسماعيل، العضو المتفرغ للشؤون المالية والموارد البشرية بالشركة، تراجع عن قرار استقالته الذي تقدم به أمس، وذلك بعد تدخل المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتقريب وجهات النظر.

ونفى المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، صحة ما تردد عن قيام العضو المتفرغ للشؤون المالية والموارد البشرية بجمع متعلقاته أمس، مؤكدًا أن رئيسي "القابضة" و"نقل الكهرباء" نجحا في حل الأزمة بعد لقاء جمعهما مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مساء أمس، وأسفر الاجتماع عن عدم قبول الاستقالة، وقيام إسماعيل بمقابلة الوزير.

يُذكر أنه قد صدر قرارٌ بمجازاة قياديين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تم تخفيض درجاتهم الوظيفية إلى مستشار "أ" وكبير، بالإضافة إلى نقل أحد القيادات إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلا أنه طلب تسوية معاشه الوظيفي.

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