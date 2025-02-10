وزير الشؤون النيابية: النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة القضاء

كتب- نشات علي:

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة تعد ركيزة أساسية في منظومة القضاء، والحياد والبحث عن الحقيقة والعدالة مفترضً فيها، وهي تقوم بإثبات الحقيقة ولا شئ سوى الحقيقة بغض النظر عن وسيلة إثبات الأقوال فيصح أن تكون كتابة أو صوتًا أو صوتًا وصورة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وفي معرض التعليق على طلب أحد النواب بتسجيل شهادة الطفل عند سؤاله بالصوت والصورة.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن النيابة العامة لا تميز بين الأفراد في تحقيقاتها، بل تنصب جهودها على الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وحدها.

وناقش المجلس المواد من مادة 339 وحتى مادة 398، وناقش المجلس المواد من 339 وحتى المادة 346 والخاصة بتنظيم أوضاع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، وحماية المجني عليهم المصابون بأمراض عقلية ونفسية، والمجني عليهم الأطفال، ثم نظر المجلس المواد من 347 إلى 364 والتي تضمنت تنظيما شاملا لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، وتنظيم الإجراءات أمام محاكم الجنايات.

وقد تضمنت المواد من 365 إلى المادة 375 من مشروع تنظيم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين، والمواد من 376 وحتى المادة 380 التي تتعلق بالطعن في الأحكام بطريق المعارضة، وايضًا تم مناقشة المواد الخاصة باستئناف الجنح من مادة 381 وحتى مادة 398 من مشروع القانون.

ونظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (339)، (340)، (346)، (357) ، (361)، (365)، (383).