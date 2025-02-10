مجلس النواب يوافق على اتفاقية التخلي عن الليبور LIBOR كسعر بالسوفر

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024، بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر، SOFR.

ويأتي الاتفاق في إطار المباحثات الخاصة بتخلي مؤسسات التمويل الدولية عن استخدام الليبور كمعدل مرجعي لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية؛ حيث ورد كتاب بنك التنمية الإفريقية يوليو 2023، بشأن تخليه عن استخدام الليبور واستبداله بالسوفر، وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.

يُشار إلى أن بنك التنمية الإفريقي، بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف، يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإفريقية، وذلك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي الوطنية.

وترجع العلاقات بين مصر والبنك منذ تأسيسه في عام ١٩٦٤؛ حيث أصبحت مصر عضوًا مؤسسًا للبنك بنسبة مساهمة ۱۲٫٥% من رأسماله، وبدأ البنك عملياته في مصر منذ عام ١٩٧٤.

ويضم البنك حاليًّا ۸۱ دولة عضوًا، و٥٤ دولة إفريقية، و۲۷ دولة غير إفريقية، وتحتل مصر المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث المساهمة في رأسمال البنك بين الدول الإفريقية، والمرتبة الثالثة بعد نيجيريا والولايات المتحدة على مستوى كل الدول المساهمة.

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