لميس الحديدي: مكالمة ترامب والسيسي تعكس تحسنًا في الأجواء بعد أيام من التوتر

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مصر أصبحت محورًا رئيسيًا للأحداث المتعلقة بتطورات الوضع في غزة، وذلك بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الاجتماع السداسي الذي ضم وزراء خارجية مصر وقطر والإمارات والسعودية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث أصدر في ختامه بيانًا رافضًا لفكرة "تهجير" الفلسطينيين خارج أراضيهم، مع التأكيد على ضرورة البدء في عمليات إعادة الإعمار.

وأشارت الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، إلى أن معبر رفح أعيد فتحه وفقًا لاتفاق الهدنة، وذلك لأول مرة منذ ثمانية أشهر، بعد رفض مصر التواجد العسكري الإسرائيلي على المعبر، كما استقبلت مصر 50 من المرضى والجرحى الفلسطينيين مع مرافقيهم، بإجمالي 100 شخص. وأضافت أن هذه الخطوات تعكس الدور المحوري لمصر في إدارة الأزمات الإقليمية.

وأكدت أن هذه الأحداث جعلت من مصر محورًا أساسيًا في المنطقة، خاصة بعد المكالمة التي جرت بين الرئيسين ترامب والسيسي، والتي أعقبها صدور بيانين رسميين؛ أحدهما عن الرئاسة المصرية والآخر عن البيت الأبيض.

وأوضحت الحديدي أن البيانين لم يختلفا في المضمون، إلا أن بيان البيت الأبيض أضاف أن المكالمة تطرقت إلى ملف سد النهضة، إضافة إلى دور مصر في إطلاق سراح الرهائن.

وأشارت إلى أن قراءة البيانين تعكس تحسنًا في الأجواء بعد أيام من التوتر، خاصة على خلفية تصريحات ترامب المتكررة حول إصراره على "تهجير" الفلسطينيين، وهو ما رفضته مصر بشكل قاطع على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكدت الحديدي أن المكالمة الأخيرة تشير إلى تحوّل المسار نحو السياسة والنقاش، قائلة: "أصبح هناك اتجاه للحوار والنقاش، وهذا هو جوهر السياسة بدلًا من أسلوب التهديد".



وأضافت أن البيانات الرسمية لا تكشف كل التفاصيل، لكنها توضح العناوين الرئيسية، وأن المكالمة تعكس الاتجاه للنقاش والتفاوض، وهو الأساس حتى مع وجود اختلافات.

واختتمت الحديدي تعليقها بالقول: "يبدو أن الرئيس ترامب لديه مواقف صدامية بعض الشيء منذ وصوله لسدة الحكم، نحن لا نريد الوصول إلى حافة الهاوية، ما يهمنا هو أن نعلن رأينا بوضوح ونتمسك به، لدينا موقف واضح، وشريطة أن نصل إلى اتفاق وحوار، وهنا تكمن أهمية الاتصال بين الرئيسين واجتماع القاهرة السداسي".

وشددت الحديدي على أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلة: "إذا كانت الولايات المتحدة دولة عظمى، فمصر أيضًا دولة محورية، لابد أن يكون للدول العربية طرح بديل والعمل على حل الدولتين، ومصر تعمل جاهدة على توحيد الفصائل الفلسطينية في الفترة المقبلة، الطرح العربي يجب أن يكون واضحًا."

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