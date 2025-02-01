وزير الخارجية: نقف إلى جانب الشعب السوري.. ولدينا علاقات مشتركة مع تركيا

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أننا نقف تمامًا إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي عانى لسنوات طويلة ومن حقه أن يتمتع بحريته ووطن آمن.

وقال عبدالعاطي في اللقاء الفكري بمعرض القاهرة للكتاب: "هناك اتصالات مع النظام السوري وأيضا مع المعارضة التي ناهضت النظام السوري السابق، ونحن لا نملك التدخل في الشأن السوري ونحن من واقع المسئولية والعروبة نقدم النصح من خلال التجارب التي مرت بها المنطقة، وهناك قدر من التفاعل مع المواقف المشتركة".

وأضاف: "وكذلك لدينا لقاءات متعددة مع النظام التركي والعلاقات المشتركة والميزان التجاري، وتشاور حول العديد من القضايا مثل ليبيا وفلسطين وسوريا وتستمر هذه العلاقات الطيبة لأن البلدين كبيرين في محيطهما".

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة، فيما تم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في المعرض 1345 دار نشر من 80 دولة، ويضم 6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، كما يشارك للمرة الأولى أكثر من 10 دول جديدة، من بينها تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورينام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة، تشمل الندوات الأدبية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والعروض الفنية، مما يعكس الدور الريادي للمعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة.

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