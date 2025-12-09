تكليف مدير جديد للدعوة بمديرية أوقاف القاهرة

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ أحمد جمال علي محمود إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القاهرة، بتسيير أعمال وظيفة مدير إدارة الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف القاهرة.



ووفق بيان اليوم، يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، وتعزيز دعم المديريات بقيادات تتسم بالكفاءة والخبرة الرفيعة، بما يُسهم في تعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية السامية، وتعظيم دور الدعوة في خدمة المجتمع وتنمية الوعي الثقافي والديني فيه، بما يحقق البناء الأمثل للمجتمع ويواكب متطلبات العصر.