وكالات

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن مصر اتخذت موقفًا حازمًا في رفض الخطة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسريًا منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وقال موسى، أمس خلال تصريحات لموقع "l’opinion" المغربي، إن الموقف المصري الحازم ساهم في إحباط الخطة الإسرائيلية، ومع ذلك، فإنه حذر من أن الفكرة لا تزال قائمة لدى حكومة الاحتلال.

وأشار إلى أنه يجب الانتباه لأية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء طوعًا أو قسرًا، لافتًا إلى أن "الرغبة في تهجير سكان غزة قسرًا، جزء من جهد أوسع نطاقًا لتقويض أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأضاف: "تهجير الفلسطينيين جزء من محاولات الحكومة الإسرائيلية لضم الأراضي المحتلة، وتسريع بناء المستوطنات، وفرض واقع ديمغرافي جديد يكرس مفهوم الاستعمار".

وتطرق عمرو موسى إلى الوضع في الضفة الغربية، وقال إنه لا يقل خطورة عن التصعيد الإسرائيلي في غزة، مستشهدًا بمشروع القانون الإسرائيلي في الكنيست الذي يهدف إلى ضم الضفة.

وأوضح موسى، أن الحكومة الإسرائيلية ترفض حتى الآن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن السلام بالنسبة للإسرائيليين "يعني استسلام الشعب الفلسطيني".

وذكر أن إسرائيل ترغب في الاستيلاء على كامل فلسطين وتحويلها إلى دولة يهودية، لكنه أكد في الوقت ذاته، أن حل الدولتين لا يزال ممكنًا.

وفيما يتعلق بمسألة التطبيع الإسرائيلي مع السعودية، قال وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، إن أي عملية تطبيع يجب أن تتوافق مع روح مبادرة السلام العربية التي أُعلنت في قمة بيروت عام 2002.

وشدد على أن السلام يجب أن يقترن بقيام دولة فلسطينية وعودة الأراضي المحتلة، "أما السلام المجاني دون تنازلات من الجانب الإسرائيلي أمر غير وارد".

وقال موسى، إن "التطبيع لم يكن يومًا من المحرمات"، ولكن يجب دراسته ومناقشته في إطار واضح يُراعي مصالح الطرفين.