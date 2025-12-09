منال عوض تبحث تطوير الخدمات الرقمية لوزارتي التنمية المحلية والبيئة

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعين مع عدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والبيئة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة.

وخلال الاجتماع الأول، مع قيادات وزارة الاتصالات والبيئة، تم مناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة البيئة حاليًا ومنها تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي فيما يخص الدورة المستندية للنسهيل على المستثمرين، ومنظومة الحجز الإلكتروني لدخول المحميات الطبيعية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما شهد الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات في مصر المعمول به فيما يخص إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، وإصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، حرص وزارة البيئة على ميكنة ورقمنة طريقة الحصول على بعض الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين وعلى رأسها ملف دراسات تقييم الأثر البيئي لمختلف الخدمات والمشروعات الخاصة بالمواطنين في المحافظات بما يساهم في تقليل الزمن المطلوب للانتهاء من مراجعة تلك الدراسات البيئية والموافقة عليها أو رفضها، وإجراءات دخول المحميات الطبيعية وتعميم منظومة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات، والاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين على الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة ورقمية لأداء تلك الخدمات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية أن يتم توحيد آليات التحصيل لمختلف الجهات المرتبطة بخدمات وزارة البيئة وتقديم الخدمة بشكل أفضل وتكلفة أقل علي المواطن، مشددة على أهمية توفير التدريب للعاملين على تلك المنظومات المطورة الجديدة للتيسير على الزائرين من المصريين والأجانب وضمان استدامة المنظومات الرقمية الجديدة.

وخلال الاجتماع الثاني مع قيادات وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية، تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بسرعة عمليات التوريد للأجهزة والالتزام بالمواعيد المحددة بما يساهم في تشغيل جميع المجمعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بالقرى.

وبحث الاجتماع كذلك مجالات التعاون بين الوزارتين فيما منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة على مستوى دواوين عموم المحافظات وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بها وذلك في ظل المتابعة الدورية لعمليات التحصيل ومراجعة الأصول الخاصة بأملاك الدولة على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء بمختلف محافظات الجمهورية.

كما شهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص تيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم وتسهيل الحصول على الكثير من الخدمات المحلية الأكثر طلبًا من المواطنين بصورة رقمية وإلكترونية لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية والتعاون مع الشركات والجهات المعنية لتحقيق ذلك الهدف.

من جانبه، أكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الملفات والموضوعات التي تم طرحها في الاجتماعين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وخدمات التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، وتوفير التدريب والدعم الفني اللازم للكوادر البشرية العاملة في مختلف الملفات.

كما تم مناقشة التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية المحلية في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبوابات الحكومية وبما يسمح في نشر المعلومات والبيانات والخدمات التي تقدمها الوزارة والتقدم لمسابقات القيادات المحلية وذلك وفقًا لأحدث النظم والتقنيات الإلكترونية الحديثة.

حضر الاجتماعين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور خالد نجم مستشار الوزير للحكومة الرقمية، والدكتور أيمن مشهور مستشار مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور أيمن غنيم مدير عام حوكمة الخدمات الرقمية بالوزارة، والمهندس أحمد كمال مدير إدارة المشروعات والبرامج بمصر الرقمية بالوزارة.

ومن وزارة التنمية المحلية، حضر اللواء أحمد الصيفي مساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، والعميد صبحي عامر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، والمستشار شادي الجرواني المستشار القانوني بالوزارة، والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني بالوزارة.

ومن وزارة البيئة ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، والمستشار محمد منسي مستشار الوزيرة للشئون القانونية.

