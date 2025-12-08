

استقبلت المستشارة أمل عمار الدكتورة منى مراد، مؤسسة مؤتمر المديرات التنفيذيات CEO Women والمدير التنفيذي لشركة أون إير استديوز وذلك بحضور كل من الأستاذة أسماء بغدادي مدير عام المكتب الفني لرئيسة المجلس والأستاذة آلاء الشاعر من المكتب الفني.



وخلال اللقاء ناقشت المستشارة أمل عمار سبل إبراز النماذج النسائية المصرية الملهمة في المجالات العلمية والاقتصادية والعمل على تشبيكهن مع القطاع الخاص مشيرة إلى دور الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) في دعم المرأة داخل الشركات وخلق بيئة عمل عادلة وآمنة للمرأة المصرية ومحفزة للإنتاج فضلًا عن تعزيز مشاركتها الاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة مؤكدة التزام المجلس بدعم المبادرات التي تقودها السيدات والفتيات لتعزيز تمكينهن الاقتصادي بما يتوافق مع إستراتيجية تمكين المرأة 2030.



من جانبها أكدت الدكتورة منى مراد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم مشاركة المرأة المصرية في مختلف المجالات العلمية محليًا ودوليًا مع الاهتمام بالجوانب الإعلامية التي تبرز مشروعات المرأة وإنجازاتها كما أشارت إلى التوجه المتزايد داخل القطاع الخاص لتمكين السيدات.