تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عدداً من المنشآت الطبية بنطاق مركز ومدينة الصف والتي شملت متابعة سير العمل بمستشفى الصف المركزي وتفقد وحدة صحة الأسرة بقرية الفهميين وذلك في إطار المتابعة الميدانية للقطاع الصحي لضمان انتظام العمل داخل المستشفيات وتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.



وبدأ المحافظ، جولته بمتابعة سير العمل داخل مستشفى الصف المركزي والاطمئنان على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والتأكد من انتظام الورديات بين الأطقم الطبية والتمريض.



وشملت جولة المحافظ المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والأشعة والمعامل ووحدة الغسيل الكلوي ووحدة المناظير.



وأشاد المحافظ، بمستوى معامل مستشفى الصف المركزي ومدى جاهزيتها بالأجهزة الحديثة التي تسهم في تحسين جودة تحليل العينات ودقة النتائج.



وبحث المحافظ، مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة المستشفى، الاحتياجات الفنية والمتطلبات اللازمة لرفع كفاءة العمل بما يتواكب مع حجم الإقبال اليومي من المواطنين.



واستمع المحافظ، إلى شكاوى وطلبات المترددين على المستشفى، موجهاً إدارة المستشفى بتذليل العقبات أمام المرضى وذويهم وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة مع التأكيد على ضرورة تحسين آليات استقبال الحالات الطارئة وسرعة التعامل معها.



وأكد المحافظ، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية في القرى والمراكز مشددًا على أن تحسين جودة الخدمات الصحية يمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل التنفيذي بما يضمن حصول المواطن على خدمة طبية لائقة وكريمة.



وحرص المحافظ على متابعة العمل داخل مركز طب الأسرة بقرية الفهميين، والذي تم تطويره ورفع كفاءته ودخوله الخدمة خلال الفترة الماضية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وشملت جولة المحافظ داخل المركز تفقد أقسام الطوارئ والملاحظة والأشعة ومكتب الصحة وغرفة التعقيم والتطعيمات و الصيدلية ومخازن الأدوية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية.