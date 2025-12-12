ضبط 7 منشآت طبية مخالفة ضمن حملات رقابة في الجيزة.. تفاصيل

وزيرا الري والتضامن يبحثان التعاون في مجال تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية الشئون الصحية لرصد الأنشطة المخالفة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة فى إطار خطة تحسين الخدمات الطبية والتأكد من إصدار المنشأت العاملة للتصاريح اللازمة لمزاولة المهن الطبية.

واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، على تقرير إدارة العلاج الحر بشأن حملات الرصد والمتابعة والذى شمل نتائح المرور على ٣٠ منشأة طبية بنطاق مركز ومدينة أطفيح والتى شملت؛ عيادات خاصة وتخصصية ومراكز طبية ومراكز أشعة ومعامل تحاليل وعلاج طبيعى ومستشفيات.

وأوضح التقرير، أن الحملات قد أسفرت عن ضبط ٧ منشأت مخالفة تضمنت؛ ٣ معامل تحاليل ومركز أشعة ومركز طبى وعيادة خاصة و مركز نساء وتوليد، وتحرير إنذارات لتوفيق الأوضاع لعدم الإلتزام بإشتراطات الترخيص وعدم إتباع معايير مكافحة العدوى.

وأكد محافظ الجيزة، على مدير مديرية الشئون الصحية بإستمرار شن الحملات وتكثيف المتابعة بصورة دورية لمنع أية أنشطة مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

