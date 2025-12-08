شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مسح شامل للأسواق.. الطب البيطري يؤكد سلامة الدواجن المتداولة

قال الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، إن الوزارة تنفذ حالياً مسحاً نشطاً وشاملاً على جميع الأسواق. وأكد أن الهدف من هذه الحملات هو الكشف على الدواجن الموجودة فيها بشكل دقيق لضمان سلامتها التامة.

إجراءات حكومية رادعة.. أحمد موسى: مروجو الشائعات يستهدفون هز ثقة الاستثمار الأجنبي

علق الإعلامي أحمد موسى على قرارات اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة مع القادة والمسؤولين بخصوص إثارة وترويج الشائعات، مؤكدًا أن هناك من يستغل بث هذه الشائعات لتحقيق أكبر عدد من المشاهدات وبالتالي تحقيق الأرباح على منصات السوشيال ميديا.

طقس الغد.. برودة شديدة وأمطار على القاهرة ورعدية على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم، استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل نهارًا يميل للبرودة ليلاً، مع زيادة الإحساس بانخفاض الحرارة بسبب نشاط الرياح على عدد من المناطق.

الصحة: الإنفلونزا تتصدر خريطة الأمراض التنفسية هذا الموسم وتراجع واضح لإصابات كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن معدلات انتشار الأمراض التنفسية في مصر خلال الموسم الحالي لا تزال في نطاقها الطبيعي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

وقال عبد الغفار خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التغيير الوحيد الملحوظ يكمن في نوعية الفيروسات السائدة، حيث تصدرت الإنفلونزا المشهد هذا العام بدلاً من فيروس كورونا.

وزير الإسكان يكشف تفاصيل "أرض الزمالك" والموعد المتوقع لتسوية الأزمة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أرض نادي الزمالك لن تُسحب ولن تُباع.

وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع "وسط البلد".. وهذا موقف أرض "الحزب الوطني"

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تحويل مباني الوزارات الحكومية القديمة إلى فرص استثمارية هو جزء من التطور الطبيعي للتنمية العمرانية.

