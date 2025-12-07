"القومي للمرأة" يطلق حملة توعية للتعرف على خدمات مكتب الشكاوى

أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة في مجال العنف الإلكتروني والحماية الرقمية تحت شعار “إحنا معاكي” تُبَث الحملة عبر أكثر محطات الراديو استماعًا بصوت الإعلامية نشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة وتستمر لمدة أسبوعين بالتوازي مع حملة رقمية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس.

تهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى وعي السيدات والفتيات بآليات الحماية الرقمية وتعزيز قدرتهن على الوقاية من مخاطر العنف الإلكتروني إضافة إلى تشجيعهن على الإبلاغ عند التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاكات.

وتسلط الحملة الضوء على أبرز صور العنف الإلكتروني المرتكب ضد النساء عبر الوسائل التكنولوجية ومن بينها الاختراق انتهاك الخصوصية التزييف والفبركة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

ويستقبل مكتب شكاوى المرأة استفسارات وشكاوى السيدات من خلال الخط الساخن 15115 حيث يوفر المشورة والدعم النفسي والقانوني للمعنفات فضلاً عن إتاحة محامين متخصصين لمساندة الضحايا ومتابعة حالاتهن.