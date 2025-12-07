كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية قد يكون أكثر ضرراً من المرض نفسه، مشددًا على ضرورة عدم تناولها دون استشارة طبية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد بالمؤتمر الصحفي، الخاص بالإعلان عن مستجدات الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع تقلبات الطقس.

وأوضح عابد أن العالم خرج من جائحة كورونا بالكثير من الدروس المهمة، رغم ما حملته من تحديات، مشيرًا إلى أن تعقيم الأيدي بانتظام واستخدام المناديل عند العطس أو السعال هي ممارسات بسيطة أثبتت فعاليتها، ويمكن أن تسهم بالقدر ذاته في الوقاية من الفيروسات التنفسية الأخرى، بما فيها الإنفلونزا.

وفي رسالة طمأنة للرأي العام، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي في مصر، داعيًا إلى الثقة بالمؤسسات الصحية المحلية والاعتماد على المصادر الموثوقة للمعلومات، ومن بينها موقع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف عابد أنه لا توجد أي مؤشرات تدعو للهلع على المستوى العالمي، موضحًا أنه "لو كان هناك خطر حقيقي لتم إعلان حالة طوارئ صحية عالمية".

وتابع: "القلق قد يكون إيجابيًا لأنه يدفع لاتخاذ إجراءات صحيحة، أما الهلع فيعيق التعامل السليم مع أي وضع صحي".