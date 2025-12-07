إعلان

"فين الرجولة والجدعنة".. ريهام سعيد تُعلق على فيديو خنق شاب بالغربية

كتبت- داليا الظنيني:

06:02 م 07/12/2025

ريهام سعيد

علقت الإعلامية ريهام سعيد على الفيديو المتداول الذي أظهر شابًا يخنق آخر، دون سبب واضح، بينما كان يسير رجل آخر في الشارع في نفس اللحظة.

وتساءلت "سعيد"، خلال برنامجها، "صبايا الخير"، المذاع على قناة النهار، عن عدم تدخل الشخص الذي يسير بجوار الشاب لمنع هذه الواقعة المأساوية.

قائلة: "مينفعش عيب الدين بيقول كدة والرجولة والجدعنة والمبادئ بتقول كده عندما نرى حاجة غلط نقوم بتصليحها".

كما تساءلت ريهام سعيد، عن سبب وقوع الحادثة، قائلة: "لازم نعلم أولادنا الإيجابية"، وانتقدت موقف الشاهد الذي كان منشغلاً بهاتفه، مضيفة: "صاحبه اللي واقف بيتكلم في التليفون ليه مفضش بينهما.. ده طفل يمكن نزولك كان ليه حكمة لأنه كل حاجة بتحصل لينا ليها حكمة".

واختتمت ريهام سعيد، حديثها بتساؤل استنكاري حول غياب الإيجابية في المجتمع،: "لماذا كل هذه السلبية في المجتمع؟".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن خنق شخص لآخر بمحافظة الغربية، ما أدى لفقدانه الوعي، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية في بيانها، إنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن خنق شخص لآخر بالغربية، ما أدى لفقدانه الوعي وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بالغربية، وبمواجهته اعترف بأنه حال سيره رفقة صديقه المجني عليه بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، خنقه على سبيل المزاح ما أدى لفقدانه الوعي وحدوث إصابته بالرأس.

ريهام سعيد مشاجرة خنق شاب

