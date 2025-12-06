نفى الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، بشكل قاطع أن تكون الفتاة التي انتشر فيديو رقصها على السوشيال ميديا طبيبة أسنان.

وقال "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين على قناة "النهار"، إن النقابة بحثت في سجلاتها بعد انتشار الشائعة قبل 8 أشهر، مضيفًا أن الاسم المتداول غير موجود تمامًا، وأن ما يُروَّج مجرد "اسم فني" لا أصل له في قاعدة البيانات.

وأضاف الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن النقابة لم تتلقَ أي بلاغ رسمي أو شكوى بشأن الفتاة، وأن كل ما يدور مجرد شائعات لا تستحق الرد.

وتابع أن النقابة تملك آليات واضحة للتحقيق في أي مخالفة مهنية، فإذا ثبت أن عضوًا مقيدًا خالف لائحة أخلاقيات المهنة يُحال فورًا إلى لجنة القيم، مؤكدًا أن أي إجراء يتطلب شكوى رسمية وليس مجرد فيديو متداول.

وأشار هيكل إلى أن النقابة لا تمنع أعضاءها من الانتماء لنقابات أخرى، مثل نقابة المهن التمثيلية. وقال إن هناك أطباء أسنان يعملون في التمثيل أو الفن، وهذا أمر طبيعصي، لكن في حالة الفتاة المذكورة فهي ببساطة "ليست طبيبة أسنان أصلاً".

ودعا الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، الجمهور لعدم تصديق الشائعات دون دليل، مؤكدًا أن النقابة ستظل حارسة لكرامة المهنة الطبية، وستتخذ إجراءات صارمة حال ثبوت أي مخالفة من عضو مقيد فعليًا، لكنها لن تسمح بتشويه سمعة المهنة بسبب أسماء وهمية.