كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق ركن طيار جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة المصرية والقطرية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

من جانبه أشار رئيس أركان القوات المسلحة القطرية إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مجالات الدفاع والأمن خلال المرحلة المقبلة.

كما ترأسا رئيسا أركان البلدين الجلسة الختامية للاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري المصرية / القطرية وقاما بالتوقيع على محضر الجلسة الذى تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة لدعم آفاق التعاون العسكري بين البلدين.

حضر اللقاء وجلسة المباحثات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.